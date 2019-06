Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorschnell unterwegs

Erfurt (ots)

Unlängst trat, mit umfassender medialer Begleitung, die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in Kraft. Diese regelt u.a. die Anforderungen an den legalen Betrieb der mittlerweile sehr beliebten Elektro-Scooter. Wichtiger Aspekt ist hierbei auch die Pflicht zum Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung, damit bei Unfällen verursachte Personen- und Sachschäden reguliert und medizinische Behandlungen finanziert werden können. Dem entgegen handelten jedoch zwei Erfurter, welche am 21.06.2019 durch Polizeibeamte festgestellt wurden. Ein 27- Jähriger wurde um 14:25 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße angehalten. Er konnte keinen Versicherungsschutz vorzeigen, weshalb gegen ihn Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet wurde. Kurz zuvor, um 13:50 Uhr, wurde bereits ein 45- Jähriger in der Häßlerstraße kontrolliert. Auch dieser wurde beanzeigt, da er sein Kraftfahrzeug nicht versichert hatte. Dies war ihm nach eigenem Bekunden auch bewusst. Zudem äußerte er, trotz nachvollziehbarer Argumente, Unverständnis für die gesetzlichen Festlegungen. Da sein Fahrzeug aufgrund der technischen Ausstattung nicht genehmigungsfähig ist und der Nutzer zudem angab, das Gefährt weiterhin nutzen zu wollen, wurde dieses beschlagnahmt. Informationen zu den technischen Anforderungen an die neu geschaffene Fahrzeugklasse sind im Internet über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE /Artikel/StV/elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-faq.html) zu erlangen. (MF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell