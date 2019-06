Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Sömmerda (ots)

Große Schrammen hat ein unbekanntes Fahrzeug am Mittwoch an einem Hyundai hinterlassen. Die 33-jährige Besitzerin hatte das Auto an der Langen Straße geparkt. Als sie am frühen Nachmittag auf den Parkplatz kam, stellte sie die starken Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 11:00 und 14:10 Uhr ereignet haben. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

