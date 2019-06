Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol bei Kontrolle

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein Autofahrer, der am Donnerstagabend von Polizeibeamten auf der Blücherstraße kontrolliert wurde. Nachdem der 36-Jährige in das Alkoholmessgerät pustete, zeigte dieses fast 1,4 Promille an. Er musste die Autoschlüssel und den Führerschein an die Polizisten abgeben. Die Blutentnahme erfolgte auf der Polizeidienststelle. (CD)

