Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Crystal versteckt

Erfurt (ots)

Als Polizeibeamte am Donnerstagmittag auf der Leipziger Straße einen Fahrradfahrer stoppten, hielt dieser etwas in seiner Hand versteckt. Der 40-Jährige war bei "Rot" über die Ampel gefahren. Nachdem die Polizisten sehen wollten was er in der Hand hielt, kam eine Signalpfeife zum Vorschein. In der Pfeife war eine geringe Menge Crystal versteckt. Der 40-Jährige bekam eine Anzeige. (CD)

