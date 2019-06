Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Zwei junge Männer sind am späten Donnerstagabend in einem Einkaufspark im Norden der Stadt, an ihrem Vorhaben gescheitert. Sie wollten an dem Stand eines Mobilfunkanbieters die abgeschlossenen Schranktüren aufbrechen. Mit einem Messer werkelten die beiden jungen Männer so lange herum, bis sie von dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkt wurden. Er konnte die beiden 19-Jährigen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Als die beiden vorläufig festgenommen wurden, fanden die Polizisten das Messer und auch eine kleine Menge Marihuana auf. Alle beide waren der Polizei bereits wegen anderen Straftaten, u.a. Betäubungsmittelverstößen und auch Diebstählen bekannt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell