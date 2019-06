Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pizzaboten überfallen

Erfurt (ots)

Die Polizei ermittelt zu einer Raubstraftat, die sich am Donnerstagabend am Spielbergtor in Erfurt ereignet hat. Ein 41-jähriger Pizzabote hatte in einem Wohnhaus Pizza ausgeliefert. Als er gegen 21:40 Uhr das Haus verlassen wollte, traten ihm zwei Männer entgegen. Während einer der Täter dem 41-Jährigen plötzlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll, versuchte sein Begleiter dem Pizzaboten die Gürteltasche zu entreißen. Der Geschädigte konnte das aber verhindern, so dass schließlich beide Täter in Richtung Nonnenrain flüchteten. Sie waren ca. 1,88 m groß, schlank, hatten dunkle Haare und trugen kurze Hosen. Ein Mann war maskiert und trug ein rot-weißes Tuch vor dem Gesicht. Er war mit Turnschuhen und einer sportlichen Adidas-Jacke bekleidet. Sein Begleiter hatte die Jacke weit ins Gesicht gezogen. Der Geschädigte erlitt durch das eingesetzte Pfefferspray leichte Verletzungen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Diese nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord (0361/ 7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0156549 entgegen. (CD)

