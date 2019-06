Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lied hoch

Landkreis Sömmerda (ots)

Werbung für ein Chortreffen macht momentan der Männerchor in Schwansee. Zum 95-jährigen Jubiläum wurde ein Banner an einem Gasthof auf gehangen. Der Männerchor wirbt für das Treffen mit den Worten: "Lied hoch". Scherzkekse haben sich nun mit Tape an das Banner gemacht und vor das "L" ein "G" geklebt. Als der Männerchor nun bemerkte, dass sie mit "Glied hoch" die Veranstaltung bewerben fanden sie dies gar nicht lustig und meldeten den Vorfall der Polizei. Da das Klebeband wieder entfernt werden konnte und kein Sachschaden entstand, musste keine Anzeige gefertigt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell