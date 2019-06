Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Gaststätten und Cafe

Erfurt (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt von Erfurt zwei Gaststätten und auch ein Cafe auf. Hierbei wurden Türen und Fenster aufgebrochen und Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Vermutlich suchten die Täter nach Bargeld, welches sie zum Teil in den Lokalen auch fanden. Sie machten rund 500 Euro Beute. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell