Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dach von Cabrio zerschnitten

Erfurt (ots)

Um an ein Autoradio und Navigationsgerät zu gelangen wurde über Nacht das Dach eines Cabrios zerschnitten. Der 50-jährige Besitzer hatte den BMW in der Neuwerkstraße geparkt. Als er am Mittwochmorgen auf den Parkplatz kam, sah er die Bescherung. Während sich der Wert der gestohlenen Sachen auf ca. 400 Euro beläuft, wird der Sachschaden am Auto auf 2.000 Euro geschätzt. (CD)

