Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger bei Rentner angerufen

Landkreis Sömmerda (ots)

Wieder einmal haben unbekannte Betrüger mit einer Betrugsmasche versucht, an das Geld eines Rentners aus dem Landkreis Sömmerda zu gelangen. Der 74-jährige Rentner wurde am Mittwochvormittag von einer fremden Frau zu Hause angerufen. Sie versprach dem Mann einen Geldgewinn. Um den Geldgewinn aber zu erhalten, sollte der Rentner Steam-Karten im Wert von fast 1.000 Euro kaufen. Da der 74-Jährige den Betrug nicht ahnte, wollte er die Karten an einer Tankstelle kaufen. Zum Glück ahnte aber die Verkäuferin, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte und riet dem Rentner von dem Kauf ab. Die Polizei wurde darüber informiert und nahm den Fall auf. (CD)

