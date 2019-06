Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Auf der Friedrich-List-Straße ist es am Mittwochvormittag zum Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 76-jährige Ford Fahrerin hatte an einem Stoppschild eine Straßenbahn übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. In der Straßenbahn befanden sich keine Fahrgäste. Der Ford musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (CD)

