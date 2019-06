Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrollerdiebstahl gescheitert

Erfurt (ots)

Eine junge Frau bekam am Mittwochvormittag einen Schreck, als ihr Motorroller nicht mehr auf dem Parkplatz in der Oldenburger Straße stand. Sie suchte die nähere Umgebung ab und fand den Roller schließlich eine Straße weiter abgestellt auf. Er war so beschädigt, dass er sich nicht mehr starten ließ. Offensichtlich hatte jemand versucht, den Motorroller kurzzuschließen und zu stehlen. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

