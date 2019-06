Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher geschnappt

Erfurt (ots)

Über Notruf wurde der Erfurter Polizei am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein Mann gerade versucht in einen Kindergarten einzubrechen. Mit mehreren Funkwagen wurde das Objekt umstellt und der Täter konnte geschnappt werden. Er hatte sich bereits den Zutritt in das Gebäude verschafft, dort Schränke durchsucht und einen Feuerlöscher versprüht. Es stellte sich heraus, dass er zuvor versucht hatte in ein daneben liegendes Pfarrhaus einzubrechen. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Erst vor drei Tagen war der Mann aus der Haft entlassen worden. Wie es mit ihm weiter geht, entscheidet heute die Staatsanwaltschaft. (JS)

