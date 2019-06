Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diese Frau?

Erfurt (ots)

Am 26.01.2019, im Zeitraum 10:46-11:30 Uhr, lief die unbekannte Täterin in Erfurt, Alfred-Hess-Str. 36a, am dortigen "Espach-Café" vorbei und nahm den dort stehengelassenen Koffer an sich. Zuvor schaute sie sich den Inhalt des Koffers an. In diesem Koffer waren diverse Küchenmesser, Küchenutensilien sowie der Hygieneausweis des Geschädigten, Wert: 800,- Euro. (JS)

