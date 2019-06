Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche mit Fahrrad gestürzt

Erfurt (ots)

Pech hatte eine 15-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg der Raiffeisenstraße. Sie blieb beim Vorbeifahren mit dem Fahrradlenker an Mülltonnen hängen, stürzte dabei von ihrem Fahrrad und fiel gegen einen parkenden Skoda. Sie wurde verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Am Skoda entstand Sachschaden. (CD)

