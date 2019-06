LPI-EF: Gras im Straßengraben entzündet

Landespolizeiinspektion Erfurt

Dem Zufall ist es zu verdanken, dass am Dienstagmittag in Stotternheim ein Traktor mit seinem gefüllten Wasserfass zu einer Brandstelle kam. Der Traktorfahrer fuhr auf der Alperstedter Straße in Stotternheim, als er sah, dass das Gras im Straßengraben brannte. Ohne zu zögern, löschte der Traktorfahrer den Brand. Die inzwischen informierte Feuerwehr kam ebenfalls zum Brandort und sorgte für das Nachlöschen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Straßengraben war erst kurz zuvor abgemäht wurden. Möglicherweise war es hierbei zur Selbstentzündung des Grases gekommen. (CD)

