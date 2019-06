Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit acht Verletzten

Auf der Nordhäuser Straße ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall, bei dem acht Personen leicht verletzt wurden. Ein 36-jähriger Paketzusteller hatte beim Überholen andere haltende Fahrzeuge zu spät bemerkt. Diese hatten verkehrsbedingt an einer Ampelanlage und auch wegen einer Kehrmaschine gestoppt. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Kleintransporter auf einen Ford, der durch den Aufprall auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Zwei der Autos waren so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Unter den Verletzten befanden sich auch drei Kinder im Alter von 5, 6 und 8 Jahren. Fünf der Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 12.000 Euro geschätzt. Die zweispurige Straße wurde für zwei Stunden voll gesperrt. (CD)

