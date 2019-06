Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Großbrembach

Landkreis Sömmerda (ots)

Das Vordach eines Schuppens ist am Dienstagnachmittag in Großbrembach in Brand geraten. Über die Rettungsleitstelle gingen daraufhin mehrere Notrufe von Zeugen ein. Sie hatten die starke Rauchentwicklung aus der Ferne gesehen. Der 78-jährige Bewohner und ein Zeuge versuchten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand selbst zu löschen. Die beiden Männer wurden später mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war vermutlich Heu, welches in dem Schuppen eingelagert war und sich selbst entzündet hatte. Das Gebäude selbst blieb unbeschadet, allerdings wurde das Dach beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell