Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nichts dabei gedacht

Erfurt (ots)

In Weißensee wurde am späten Dienstagabend ein Autofahrer von der Polizei angehalten. Als bei dem 32-Jährigen ein Drogentest durchgeführt wurde, schlug dieser positiv an. Nachdem der Fahrer erklärte, dass er schließlich irgendwie auf Arbeit kommen müsste und deshalb auch sein Auto benutzt, wurden die Beamten hellhörig. Sie stellten vorsorglich seine Autoschlüssel sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Fahrt unter Drogen hat für den Mann eine Anzeige zur Folge. (CD)

