Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferkabel zu Geld gemacht

Erfurt (ots)

Ca. 400kg Kupferkabel hat eine 35-Jährige in Erfurt in ihre Wohnung getragen. Bauarbeiter hatten sie gestern beobachtet, wie sie Kabel im Vorgarten versteckte und dann in ihre Wohnung brachte. Nach und nach hortete sie so ca. 450m von dem wertvollen Buntmetall in den eigenen vier Wänden. Es stellte sich heraus, dass es die 35-Jährige augenscheinlich nicht zum ersten Mal auf Kupferkabel abgesehen hatte. Erst vor zwei Tagen war sie von der Bundespolizei beim Diebstahl erwischt worden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten teils ab isoliertes Kabel, was dann weiterverkauft werden sollte. (JS)

