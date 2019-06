Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Sexualstraftäter

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend des 29.08.2018 kam es in einer Wohnung in Erfurt zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 39-jährigen Erfurterin. Die Geschädigte und der unbekannte Täter haben sich zuvor im Umfeld der Ladengeschäfte im Bereich des Ilversgehofener Platzes bzw. der Magdeburger Allee in Erfurt kennengelernt. Der derzeitige Ermittlungsstand lässt den Schluss zu, dass der unbekannte Täter noch immer seinen Lebensmittelpunkt in Erfurt unterhalten könnte. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise an die KPI Erfurt (0361 7443 1465) oder jede andere Polizeidienststelle. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell