Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelschlag

Erfurt (ots)

Gleich zweimal wurde gestern ein Dieb auf frischer Tat erwischt. Der 22-Jährige wurde gegen Mittag dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad stahl. Ein Zeuge beobachtete dies, filmte den Mann und informierte die Polizei. Als diese eintraf, war der Dieb bereits verschwunden. Aufgrund der Aufzeichnungen und der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-Jährige knapp zwei Stunden später in der Innenstadt gestellt werden. Ein Beamter erkannte den Dieb und der Langfinger wurde mit aufs Revier genommen. Dort staunten die Polizisten nicht schlecht als sie feststellten, dass der Mann an seiner Bekleidung noch Sicherheitsetiketten trug. Es stellte sich heraus, dass er Hosen und T-Shirts kurz zuvor in einem Geschäft am Anger gestohlen hatte. (JS)

