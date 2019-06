Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebockt

Erfurt (ots)

Unbekannte bockten am Sonntag Bei den Froschäckern einen VW auf. So gelangten die Diebe an die Reifen samt Felgen und demontierten die Kompletträder. Außerdem zerschlugen sie eine Scheibe und bauten das Navi aus. Der entstandene Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt. (JS)

