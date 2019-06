Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Sömmerda (ots)

In der vergangenen Nacht wurde am Stadtring in Sömmerda ein VW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Da der 48-Jährige stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt. Er erreichte einen Wert von 2,1 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (JS)

