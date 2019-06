Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feurige Steaks

Erfurt (ots)

Sonnenschein, warme Temperaturen und ein leckeres Steak vom Grill. An und für sich eine gute Idee. Schlecht nur, wenn man den Grill auf dem Balkon vergisst und die Wohnung verlässt. So erging es gestern Nachmittag einer 42-jährigen Frau in Erfurt. Der Elektrogrill erhitzte sich so stark, dass ein Holztisch und ein Fenster in Brand gerieten. Erst als die Feuerwehr vor dem Haus in Melchendorf anrückte, erinnerte sich die Frau an ihre Steaks und rannte zurück in die Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand in kürzester Zeit löschen. Die Frau wurde mit 3,3 Promille und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise fiel der Schaden durch den Brand eher gering aus. Er wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Gegen die 42-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (JN)

