Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Fitnessstudio

Erfurt (ots)

Eine Sicherungskette und zwei verschlossene Türen waren in der vergangenen Nacht kein Hindernis für einen Einbrecher. Mit Gewalt gelangte er in ein Fitnessstudio in der Erfurter Innenstadt. Diverse Schubladen wurden vom ihm aufgebrochen. An einem Snackautomat und weiteren Türen scheiterte der Einbrecher aber. Mit Modeaccessoires und Elektrotechnik verschwand der Langfinger schließlich unbemerkt. Vor Ort hinterließ er aber ein Bild der Verwüstung. (JN)

