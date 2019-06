Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zurück gekommen

Erfurt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag entfernte sich der 43-jährige Fahrer verbotswidrig, kam dann aber zur Unfallstelle in der Magdeburger Allee zurück. Er hatte beim Ausparken einen vorbeifahrenden Pkw touchiert und somit Sachschäden an beiden Fahrzeugen verursacht. Der 43-Jährige fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weg, kam aber kurz darauf zurück. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Mann erreichte einen Wert von 1,94 Promille. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt. (JS)

