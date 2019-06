Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bedient

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass Diebe in ein Geschäft in der Karlstraße eingebrochen sind. Die Unbekannten ließen Zigaretten und Pakete in unbekannter Stückzahl mitgehen. Offenbar hatten sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und dann den Laden durchwühlt. Was genau fehlt, muss nun ermittelt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell