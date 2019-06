Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parfum gestohlen

Erfurt (ots)

Gleich mehrere Diebe hatten es am Wochenende auf eine Drogerie in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Langfinger ließen hochwertiges Parfum der Marken Diesel, Dior und Armani im Wert von über 1000 Euro mitgehen. Ein Ladendetektiv hatte alle drei Diebe bei ihren Taten beobachtet. Allerdings stießen die Täter ihn alle zur Seite und flüchteten, als sie von ihm angesprochen wurden. Dumm lief es dabei aber für einen 29-Jährigen. Er verlor auf der Flucht sein Portemonnaie. So konnte er schnell überführt werden. (JN)

