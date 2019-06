Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwisterliebe?!

Landkreis Sömmerda (ots)

Am gestrigen Samstag, zur Mittagszeit, kam es in Sömmerda zu Körperverletzungen zwischen zwei Schwestern. Aus unbekannter Ursache gerieten diese in Streit, in dessen Folge auch ein Kieselstein als Wurfgeschoss zum Einsatz kam. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Schwestern überraschenderweise wieder vertragen und wollten keine Anzeige erstatten. Diese wurde nun aber durch der Polizei von Amts wegen gefertigt, da es sich um Straftaten handelt. Dies sollte man vor der Alarmierung der Polizei bedenken. (TC)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell