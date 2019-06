Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dehydriert mit Haftbefehl

Erfurt (ots)

Am Freitag, dem 14.06.2019, gegen 13:30 Uhr meldete eine aufmerksame Passantin eine männliche Person, welche scheinbar verletzt im Bereich des Nordparks umherirrte. Nachdem die Polizeibeamten den Mann an der Zufahrt zum Nordbad angetroffen hatten, mussten sie einen Rettungswagen anfordern. Der 50-Jährige war so stark dehydriert, dass er schon Bewusstseinsstörungen hatte. Ansonsten war er aber unverletzt. Nachdem der Mann ausreichend mit Mineralwasser versorgt worden war, hat sich sein Zustand deutlich verbessert. Seine Stimmung trübte sich jedoch erneut, als die Beamten ihm eröffneten, dass er mittels Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde deshalb einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt gebracht. (MN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell