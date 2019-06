Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann mit Stichverletzung aufgefunden - Erfurt, 14.06.2019

Erfurt (ots)

Am Abend des 14.06.2019 wurde in der Vilniuser Straße in der Nähe der dortigen Straßenbahnhaltestelle auf dem Gehweg liegend ein 44-jähriger Mann mit einer schweren Stichverletzung im Oberkörper aufgefunden. Der Mann kam anschließend in ein Erfurter Krankenhaus und wurde notoperiert. Hintergründe zu der schrecklichen Tat sind aktuell noch unklar. Aus diesem Grund werden weiterhin Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes geben können. Die Personen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter 0361/74431465 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. (RH)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell