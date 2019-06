Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baum entwurzelt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben befuhr gestern eine 50-jährige Autofahrerin die Straße am Stieg und beabsichtigt nach links, in die Erfurter Straße, abzubiegen. Auf Grund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt und entwurzelt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1800 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell