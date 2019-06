Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausfallerscheinungen

Erfurt (ots)

Starke Ausfallerscheinungen hatte ein 53-jähriger Ford-Fahrer heute Nacht in der Weimarischen Straße. Der Mann fiel den Beamten auf, weil er in Richtung Linderbach stets zwei Fahrstreifen befuhr. Er pendelte stark hin und her und überfuhr ständig die Mittellinie. Bei der folgenden Verkehrskontrolle und dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über 0,6 Promille. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell