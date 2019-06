Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angezündet

Erfurt (ots)

Unbekannte zündeten gestern Abend in der Iderhoffstraße eine Hecke an. Der Mann und die Frau setzten die Hecke vor einem Wohnhaus in Brand und verschwanden. Sie brannte auf ca. 3 Meter nieder. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben getroffen werden. (JS)

