Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Erfurt (ots)

Parfum im Wert von knapp 500 EUR stahl ein 34-Jähriger gestern Nachmittag in der Innenstadt. Der Mann hatte die Kartons in einem präparierten Rucksack verstaut, so dass beim Verlassen des Geschäftes kein Alarm ausgelöst wurde. Der Ladendetektiv stoppte den 34-Jährigen und übergab ihn der Polizei. (JS)

