Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Diebe

Erfurt (ots)

Unbekannte bedienten sich gestern in einem Mobilfunkgeschäft auf dem Anger. Sie tauschten ein Handy gegen einen mitgebrachten Handy Dummy aus. Zuvor hatten sie unbemerkt die Sicherung lösen können. Es stellte sich heraus, dass das Duo auch in einem Nachbargeschäft unterwegs war. Gestohlen wurde hier offensichtlich nichts. Nach ersten Erkenntnissen waren die Diebe auch in Gotha erfolgreich. Hier stahlen sie mit derselben Masche ebenfalls zwei Mobiltelefone aus einem Fachgeschäft. Einer der Männer trug eine Lederjacke, Bluejeans, und einen Vollbart. Der andere war kleiner und dicker, hatte ein blaue Stoffjacke an und eine silberne Kette um den Hals. (JS)

