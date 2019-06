Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerkratzt

Sömmerda (ots)

Eine Sachbeschädigung wurde in der Polizeiinspektion Sömmerda angezeigt. Unbekannte hatten in der Straße des Friedens in Sömmerda einen Pkw zerkratzt. Die Beifahrerseite und der hintere Kotflügel des Peugeot wurden so beschädigt. (JS)

