Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überschlagen

Erfurt (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer überschlug sich gestern Nachmittag in Waltersleben. Der Senior wollte die B4 an der Anschlussstelle Erfurt West aus Richtung Dresden abfahren. Er geriet an der Ausfahrt zu weit nach links auf den Seitenstreifen und in der weiteren Folge in den Straßengraben. Er überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Verletzt wurde der Rentner glücklicherweise nicht, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. (JS)

