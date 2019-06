Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe

Erfurt (ots)

Aktuell rufen wieder vermehrt falsche Polizeibeamte bei Senioren im Stadtgebiet von Erfurt an. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben hat, versuchen sie zu erfragen ob sich Geld oder Wertgegenstände in den Haushalten befinden. Auch der klassische "Enkeltrick" hat gerade wieder Hochkonjunktur. Die vermeintlichen Verwandten fragen nach hohen Geldsummen, meist für Immobilienkäufe. So wurde auch gestern Mittag eine Rentnerin aus der Krämpfervorstadt von einem vermeintlichen Cousin angerufen und um 10 000 EUR angebettelt. Als die Dame ein persönliches Treffen vorschlug, beendete der "Cousin" das Gespräch sofort. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel keines der Opfer auf die Tricks herein, so dass es zu keinerlei Schäden kam. Dennoch mahnt die Polizei zur Vorsicht und empfiehlt, solche Anrufe zu ignorieren, sofort aufzulegen und die Polizei zu verständigen. Geben sie niemals Auskünfte zu ihren Wohnverhältnissen (verwitwet, usw.) oder gar zu Vermögenswerten. Wenden sie sich an die Polizei, Verwandte oder Nachbarn. (JS)

