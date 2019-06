Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf BMW abgesehen

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich im Erfurter Süden an drei BMWs zu schaffen. Zwei Fahrzeuge der 5er Reihe standen in einer Tiefgarage. Bei einem wurde die Scheibe eingeschlagen und dann der Stoßfänger entfernt. So gelangten die Diebe an die Scheinwerfer und bauten sie fachmännisch aus. Bei dem anderen Auto wurde das Tachoelement ausgebaut und ebenfalls eine Scheibe zerstört. Auf das Lenkrad und das Navi eines 4er BMWs hatten es ebenfalls Langfinger abgesehen. Sie entriegelten das Auto und demontierten die Bauteile. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf weit über 10.000 EUR. Auch an einem Volvo machten sich Unbekannte zu schaffen. Hier sollten offensichtlich auch die Scheinwerfer ausgebaut werden. Das Vorhaben misslang und zurück blieb ein Sachschaden von ca. 500 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell