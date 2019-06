Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestürtzt

Erfurt (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer übersah gestern Am Wiesenhügel eine herannahende Straßenbahn an einem Stoppschild. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Tramfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, so dass in der Straßenbahn eine ältere Dame stürzte. Verletzt wurde die Seniorin glücklicherweise nicht. Sachschäden entstanden ebenfalls nicht, da Auto und Straßenbahn sich nicht berührten. (JS)

