Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwierigkeiten beim Einparken

Erfurt (ots)

Gestern hatten offensichtlich mehrere AutofahrerInnen Schwierigkeiten beim Einparken. Am Katzenberg parkte eine 74-Jährige aus und übersah einen sich nähernden Pkw, so dass die Fahrzeuge zusammenstießen. Gegen einen Verkaufswagen einer Bäckerei stieß beim Einparken ein Autofahrer am Wiesenhügel. Einer 28-Jährigen wurde beim Einparken in der A.-Hess-Straße schwarz vor Augen und sie kollidierte mit einem Baum und einer Warnbarke. Den Abstand falsch eingeschätzt hatte eine junge Frau beim Ausparken in der Mozartallee. Sie stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein anderes Auto, so dass beide Pkws beschädigt wurden. Verletzt wurde in allen Fällen niemand, es blieb beim Sachschaden. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell