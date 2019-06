Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstige Diebe

Erfurt (ots)

Auf Wein und Mais hatten es Diebe in einer Kleingartenanlage in der Johannesvorstadt abgesehen. Aus der Laube wurden 11 Flaschen Wein und Büchsen mit Mais gestohlen. Außerdem versuchten die Langfinger in den Geräteschuppen einzudringen, was ihnen aber misslang. (JS)

