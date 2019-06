Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fachmännisch demontiert

Erfurt (ots)

Partikelfilter, Lambdasonde und eine Auspuffanlage von verschiedenen Sprintern demontierten Diebe vergangene Woche und Pfingsten im Bereich Ilversgehofen. Um an die Teile zu gelangen, müssen die Diebe sich unter die Fahrzeuge begeben haben. Auch ein Endschalldämpfer wurde dabei beschädigt. In der Tiergartensiedlung kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt. Auch hier bedienten sich Diebe an einem Benz und stahlen Fahrzeugteile. (JS)

