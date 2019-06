Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Gestern Morgen stellten Mitarbeiter der Uni Erfurt fest, dass Unbekannte über Pfingsten in die Bibliothek eingebrochen sind. Für Bücher interessierten sich die Diebe nicht, sie stahlen einen Laptop im Wert von 1000 EUR und richteten Sachschaden an. Auch in der Neuwerkstraße verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu einem Objekt. Sie brachen in eine Firma ein und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag, Schlüssel sowie einen Laptop. Eine weitere Firma in dem Haus hatte mehr Glück, hier scheiterten die Diebe an der Eingangstür und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. (JS)

