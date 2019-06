Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Sonntagnachmittag fand ein 50-Jähriger in Windischholzhausen an der L1052 einen schwerverletzten Radfahrer. Der alkoholisierte Mann war einen steilen Waldweg aus Richtung Märchensiedlung herunter gefahren und offensichtlich in einer Rechtskurve nach links vom Weg abgekommen. Auf dem stark bewachsenen Gelände fuhr er noch ca. 30m bis er sich überschlug und nach weiteren 8 Meter in einer Senke landete. Als er gefunden wurde war er nicht ansprechbar. Erst nachdem der 50-Jährige ihn in die stabile Seitenlage brachte, konnte sich der Pole artikulieren. Der 55-Jährige war mit über 1,1 Promille alkoholisiert und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit 2,35 Promille war am Sonntagmorgen ein 36-Jähriger Radfahrer in der Bonifaciusstraße unterwegs. Als der Mann die Polizeibeamten erspähte, stellte er sein Rad ab und versuchte sich zu entfernen. Er konnte gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen beide Radfahrer wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell