Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren bedienten sich am Samstag in einem Sportfachgeschäft in der Innenstadt. Beide nahmen Bekleidung im Wert von knapp 100 EUR mit in die Umkleidekabine und entfernten die Sicherungsetiketten. Dann zogen sie die Sachen über und wollten das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter sprach das Duo an. Bei der Durchsuchung der Diebe wurde noch Marihuana aufgefunden. Das Diebesgut und die Drogen wurden sichergestellt.

Bereits am Freitag wurden zwei Diebe in der Leipziger Straße beim Stehlen erwischt. Die beiden Männer im Alter von 17 und 28 Jahren hatten Kosmetikartikel im Wert vonknapp 400 EUR gestohlen. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes wurden die beiden angesprochen und aufgefordert mit ins Büro des Ladendetektives zu kommen. Der Jüngere widersetzte sich und verletzte den Detektiven dabei leicht. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden auch hier Kleinstmengen Marihuana aufgefunden und sichergstellte. (JS)

