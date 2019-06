Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rabiat

Erfurt (ots)

Dreist gingen Diebe gestern Nacht in der Grolmannstraße vor. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einer Baustelle und zerschlugen eine Trockenbauwand. So gelangten die Einbrecher in eine dahinter befindliche Wohnung. Dort machten sie sich an einer Tasche zu schaffen, verließen den Tatort aber ohne etwas gestohlen zu haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. (JS)

