Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Am Pfingstsonntag wollte die Erfurter Polizei einen Fahrradfahrer kontrollieren. Dieser dachte aber gar nicht daran anzuhalten und ergriff die Flucht. Ein couragierter Mann beobachtete das Geschehen. Er stellte sich dem Fahrradfahrer in den Weg, sodass die Beamten den Flüchtigen stellen konnten. Der Grund für das Verhalten des 30-Jährigen zeigte sich schnell. Er hatte verschiedene Drogen einstecken. Zudem lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er wurde vorläufig festgenommen und wird noch am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.(JN)

